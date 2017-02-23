Промпроизводство в Украине в январе выросло на 5,6%

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23 февраля 2017 г. 20:04
Источник: РБК-Украина
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Промпроизводство растет уже шестой месяц подряд

Промышленное производство в Украине (без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части зоны проведения АТО на Донбассе) в январе 2017 г. по сравнению с соответствующим месяцем 2016 г.  выросло на 5,6% (скорректировано на эффект календарных дней - 105,2%) против роста 1,9% месяцем ранее. Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат).

При этом по сравнению с декабрем 2016 г. сезонно скорректированный индекс промышленной продукции составил 98,5%.

По итогам 2016 г. промпроизводство в Украине выросло на 2,4%.
 

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