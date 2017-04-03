Три месяца после повышения "минималки" в два раза. Как её увеличение повлияло на украинцев?

Средняя зарплата в Украине достигла 6 тысяч гривен - это статистика Госстата. А на странице премьер-министра Владимира Гройсмана в сети Фейсбук также было размещено сообщение - этот показатель в феврале превысил сумму "минималки" почти в два раза, что говорит о повышении уровня жизни в стране. Однако этот рост ощутили далеко не все украинцы. Часть говорят, что это действительно так, часть уверяют - в реальности все не так уж радужно: оплата коммунальных услуг стала основной статьей расходов украинцев, сбережений становится все меньше из-за обесценивания гривны и растрат, а цены на все товары и услуги постоянно растут.

Анна, менеджер:

Не особо я стала богаче. Ну гривна обесценивается - это чувствуется.

Игорь, охранник:

Я чувствую позитивную динамику. Я нашего премьер-министра понимаю, верю. Также я надеюсь, что повысятся пенсии и надеюсь, что будет минимальная зарплата 5 тысяч.

Ольга, госслужащая:

Как может поменяться жизнь, если оплата коммунальных платежей - все практически, что прибыло, то и убыло. Моя жизнь - стала, наверное, интереснее, потому что новые квесты добавились как оплатить "коммуналку" и нормально сеяб чувствовать и радоваться жизни.

Согласно данным статистики, самые высокие зарплаты по состоянию на февраль 2017-го у военных, летчиков и фармацевтов, а вот меньше всего получают почтальоны, курьеры, а также медики. После того, как минимальная зарплата повысилась до 3 тысяч двухсот гривен, говорит заслуженный экономист Украины Александр Кирш, действительно часть украинцев теперь получают больше, в частности это касается работников школ, для которых провели индексацию выплат. А вот остальные - богаче не стали, добавку в зарплате сьедает повышение цен, более того - многих сотрудников переводят на неполный рабочий день.

Александр Кирш, заслуженный экономист Украины:

В образовании, и то не во всем, а именно в средней школе в отличие от ВУЗов, от ясель и детских садов, там действительно, выросла зарплата. для всех остальных зарплата реально не выросла, в частности в медицине вообще коллапс - людей переводят принудительно в неоплачиваемый отпуск, по их заявлениям заставляют писать коллективами, переводят на полставки, на четвертьставки.

А вот экономист Сергей Беренда уверяет, что в повышении "минималки" есть положительные моменты, но для улучшения уровня жизни большинства украинцев этого шага недостаточно. В частности. в Украине, утверждает эксперт, необходимо бороться с коррупцией, а также использовать новые технологии. Последний фактор серьезно повлияет на оплату услуг ЖКХ, которые занимают огромную нишу в расходах семей, уверен Беренда - например, инновационное развитие может уменьшить количество работников коммунальных предприятий, которые занимаются одной и той же работой. То есть составляющая тарифа идущая на оплату труда коммунальщиков снизится в разы.

Сергей Беренда, доц. каф. эконом. фак-та ХНУ им. Каразина:

Повышение зарплаты - я солидарен с этим, потому что нищета, даже не низкий уровень. А нищета - это то слово, которое описывает ситуацию? С ней надо бороться. Здесь можно апплодировать правительству, но повышение благосостояния , на мой взгляд, здесь есть два направления. Первое - это борьба с системной коррупцией и воровством на государственном уровне, у нас происходит медленно-быстр, успешно-несупешно и все-таки иновационный путь развития.

Кроме того, предпосылок для еще одного подобного увеличения минимальной зарплаты, говорят эксперты, в ближайшее время - нет, учитывая плачевное состояние украинской экономики это может привести к настоящему хаосу.