Украина потеряла более $1 млрд от торговой войны с Россией - Мининфраструктуры

Потери экспортеров и перевозчиков от ограничения транзита по территории России составили более $1 млрд.

Об этом заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань заявил в интервью Громадському радіо.

По его словам, потери от ограничений составляют около 2% ВВП. Сюда учтены потери экспортеров и перевозчиков.

Заместитель главы Мининфраструктуры напомнил, что Россия с 1 января 2016 года ограничила украинский транзит в Казахстан сроком на полгода, а затем 1 июля ограничения были продлены до конца 2017 года и распространены на транзит в Кыргызстан.

"Фактически весь экспорт Украины, который шел железнодорожными или автомобильными путями через территорию РФ, был заблокирован", - отметил Довгань.

Заместитель министра добавил, что Украина сейчас оспаривает действия РФ в Мировой организации торговли. По его словам, никто никогда не ограничивает транзит, это как "священная корова" международной торговли.

"Поэтому перспективы выиграть международный арбитраж абсолютно нормальные. Думаю, до конца года данные ограничения будут признаны незаконными ", - сказал Довгань.

В то же время, по словам чиновника, подсчеты показали невыгодность введения зеркальных мер для российского транзита через Украину.

"Есть причины, почему это не было введено. Во-первых, это бы ударило по потребителям в Европейском Союзе. Второе - опять же таки, мы бы понесли потери. Укрзализныця потеряла бы около $ 80 млн ежемесячно. В том числе, получили бы потери украинские автомобильные перевозчики. И третья причина - это бы ослабило бы наши позиции при обжаловании действий РФ в ВТО ", - добавил Довгань.