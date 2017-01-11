Украина продаст Черноморское морское пароходство

Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации компании Черноморское морское пароходство (ЧМП).

Согласно сообщению официального издания ФГИ имущ"Ведомости приватизации", первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн гривен, остаточная – 83,168 млн гривен.

Помимо того, ведомство решило приватизировать государственное предприятие водных путей Устьдунайводшлях.

Государственная судоходная компания Черноморское морское пароходство во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.