 

Украина продаст Черноморское морское пароходство

11 января 2017 г. 16:53
Источник: Корреспондент.net
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Фонд государственного имущества Украины принял решение о приватизации компании Черноморское морское пароходство (ЧМП).

Согласно сообщению официального издания ФГИ имущ"Ведомости приватизации", первичная стоимость основных средств предприятия на 30 сентября 2106 года составляла 180,4 млн гривен, остаточная – 83,168 млн гривен.

Помимо того, ведомство решило приватизировать государственное предприятие водных путей Устьдунайводшлях.

Государственная судоходная компания Черноморское морское пароходство во времена СССР располагала флотом в 400 судов. В 1990-е годы большинство кораблей были переданы оффшорным компаниям или проданы на аукционах за долги.

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