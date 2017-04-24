Украина с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганщины

24 апреля 2017 г. 11:36
Источник: УНИАН
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"Луганское энергетическое объединение" планирует с 25 апреля отключить электропитание оккупированной части Луганской области.Об этом в эфире Луганского областного телевидения сообщил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай.

"Мы получили документы с государственного предприятия Энергорынок, которые подтверждены документами с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону",- сказал Грицай. По его словам, в настоящее время проводятся определенные технические процедуры.

"С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай. В число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.

Видео: 

Поставки электричества на неподконтрольную территорию будут прекращены

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