Украина с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии на оккупированную часть Луганщины

"Луганское энергетическое объединение" планирует с 25 апреля отключить электропитание оккупированной части Луганской области.Об этом в эфире Луганского областного телевидения сообщил гендиректор ЛЭО Владимир Грицай.

"Мы получили документы с государственного предприятия Энергорынок, которые подтверждены документами с Министерства топлива и энергетики за подписью министра Насалика о том, что с 25 апреля будет полностью прекращен переток электроэнергии на неконтролируемую сторону",- сказал Грицай. По его словам, в настоящее время проводятся определенные технические процедуры.

"С 25 апреля с 00:00 переток должен быть полностью отключен", - заявил Грицай. В число объектов, которые получают электроэнергию от ЛЭО, входит и Попаснянский водоканал.