Укрзализныця и Минобороны пообещали разработать новые вагоны для военных

Укрзализныця и Министерство обороны Украины планируют создать новые условия для перевозки личного состава варты и техники.

"В настоящее время решено создать рабочую группу с участием военных, перевозчика, проектно-конструкторских подразделений, вагоностроительных предприятий, привлечь волонтерские организации и возможных спонсоров", - сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

"Рабочая группа будет работать в двух направлениях: отбор лучших проектов и подготовка нормативно-технической документации для создания надлежащих и безопасных условий перевозок техники, личного состава и стражи", — говорится в сообщении.

По словам железнодорожников, необходимо разработать новые нормативы, по которым будут созданы вагоны для перевозки стражей, отвечающих современным требованиям, а в будущем – стандартам Европейского Союза и Североатлантического Союза НАТО.

Также в Департаменте вагонного хозяйства ПАО Укрзализныця отметили, что необходим "четкий заказ со стороны военных".