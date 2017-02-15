В "Газпроме" рассказали, сколько газа поставили на оккупированный Донбасс

Российский газовый монополист «Газпром» в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличил поставки природного газа на временно оккупированные пророссийскими боевиками территории Донбасса на 41% - до 2,39 млрд куб. м.

Такой вывод можно сделать из отчетов «Газпрома» за 2015 и 2016 годы и данных Национального нефтегазового холдинга «Нафтогаз Украины».

Так, согласно отчету «Газпрома», за 2016 год поставки российского газа в Украину составили 2,39 млрд куб. м, тогда как, исходя их отчета «Газпрома» за 2015 год и данных «Нафтогаза Украины», объем поставок на неконтролируемые территории Украины в 2015 году составил 1,7 млрд куб. м.