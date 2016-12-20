В Харькове разоблачили подпольный цех по производству фальсифицированного алкоголя

В Харькове прекращена деятельность подпольного цеха по производству фальсифицированных ликероводочных изделий с использованием оборудования для их массового производства.

По словам и.о. заместителя начальника оперативного управления СГНИ ОКП в г. Харькове МГУ ГФС Андрея Карпова, сотрудники подразделения совместно с работниками Национальной полиции и прокуратуры установили, что житель Харькова организовал подпольное производство фальсифицированных ликероводочных изделий в хозяйственном помещении под видом станции технического обслуживания автомобилей.

В ходе обысков было изъято 8 тыс. литров спирта, 800 литров изготовленной жидкости с характерным запахом спирта, принадлежности для изготовления фальсифицированных ликероводочных изделий и автотранспортные средства, которыми осуществлялась транспортировка фальсификата. Общая сумма изъятых товарно-материальных ценностей составляет более 1,6 млн. грн.

На данное время проводятся следственно-оперативные действия в рамках открытого уголовного производства.

Как отметил Андрей Карпов, благодаря проведенной совместной и скоординированной работе были сорваны преступные намерения недобросовестных дельцов и ликвидирован подпольный цех.