 

В Украине существенно выросли продажи подержанных автомобилей

06 марта 2017 г. 14:19
Источник: Новое Время
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Продажи подержанных импортных автомобилей в Украине увеличились в 3,6 раза в сравнении с прошлогодним февралем.

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации Укравтопром.

"По сравнению с прошлым годом февральский спрос на импортируемые легковые авто с пробегом увеличился в 3,6 раза. В прошлом месяце свои первые украинские номера получили 3034 б/у легковых автомобиля", - сообщает ассоциация.

Доля подержанных импортных автомобилей составила 38%. В феврале 2016 года этот показатель составлял 17%, а в январе текущего года - 31%.

Всего за два месяца с начала года отечественный парк легковых автомобилей пополнился на 5212 привезенных из-за рубежа подержанных машин.

В пятерку самых популярных марок на первичном рынке б / у авто по итогам двух месяцев вошли: Renault (1018 шт.), Volkswagen (933 шт.), Skoda (649 шт.), Opel (456 шт.), Nissan (289 шт).

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