В Украине замедлился спад промпроизводства

21 апреля 2017 г. 18:21
Источник: УНИАН

Спад промпроизводства в марте замедлился до 2,7% в годовом выражении.

В Украине в марте второй месяц подряд зафиксирован спад промышленного производства в годовом выражении, который по сравнению с мартом 2016 года, без учета корректировки на эффект календарных дней, замедлился до 2,7% после 4,6% месяцем ранее.

Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, с учетом корректировки на эффект календарных дней спад промпроизводства в марте в годовом выражении ускорился до 2,9% после 1,7% в феврале к февралю.

По информации Госстата, по сравнению с предыдущим месяцем, февралем 2017 года, промпроизводство в марте выросло на 8,9% без учета сезонной корректировки, но при этом снизилось на 1,6% с учетом корректировки.
 

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