В "Укрэнерго" пообещали не отключать свет до 20 марта

Имеющиеся запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений.
Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".
В компании отметили, что в условиях чрезвычайных мер "Укрэнерго" уменьшает количество работающих блоков на антрацитовом угле и количество блоков "горячего резерва".
Кроме того, доля производства электроэнергии на АЭС увеличена с 50% до 62%.
Компания также обратилась к промпредприятиям о переносе рабочих смен на ночь и к населению относительно снижения потребления электроэнергии в быту.
"Результат - суточная экономия до 12 тісяч тонн антрацитового угля", - заявили в "Укрэнерго".