В "Укрэнерго" пообещали не отключать свет до 20 марта

Имеющиеся запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ Украины позволят стабильно работать энергосистеме до 20 марта без введения аварийных отключений.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго".

В компании отметили, что в условиях чрезвычайных мер "Укрэнерго" уменьшает количество работающих блоков на антрацитовом угле и количество блоков "горячего резерва".

Кроме того, доля производства электроэнергии на АЭС увеличена с 50% до 62%.

Компания также обратилась к промпредприятиям о переносе рабочих смен на ночь и к населению относительно снижения потребления электроэнергии в быту.

"Результат - суточная экономия до 12 тісяч тонн антрацитового угля", - заявили в "Укрэнерго".