 

В "Укрзализныце" решили, когда будут поднимать тарифы

13 февраля 2017 г. 13:59
Источник: Украинская правда

Руководство "Укрзализныци" определилось, что обсуждать тему повышения тарифов будет только после улучшения сервиса.
Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель компании Войцех Балчун.

Он отметил, что индексация тарифов на перевозки "жизненно важный вопрос для нас, но очень раздражающий для грузоотправителей и пассажиров".

"Дискутируем об индексации пассажирских тарифов в своем кругу, на правлении, при стратегической сессии с нашей пассажирских вертикали, в высоких правительственных кабинетах", - написал Балчун.

"На сегодня склоняемся к следующей модели: сначала показываем реальные результаты улучшения сервиса для пассажиров, задействуем внутренние резервы для оптимизации работы пассажирского хозяйства, добиваемся от работников надлежащего отношения к своим обязанностям. И только потом возвращаемся к теме тарифов", - написал он.

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