42 ребенка погибли из-за подрыва на минах с начала войны на Донбассе

С начала войны на Донбассе в результате подрыва на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Минобороны со ссылкой на начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО полковника Сергея Зубаревского.

Отмечается также, что на протяжении четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.

По предварительным подсчетам специалистов, территория, которую нужно очистить от взрывоопасных предметов, составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет.