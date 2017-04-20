 

42 ребенка погибли из-за подрыва на минах с начала войны на Донбассе

20 апреля 2017 г. 16:55
Источник: Левый берег
5 просмотров

С начала войны на Донбассе в результате подрыва на минах погибло 42 ребенка, еще 109 получили ранения.

Об этом сообщается на сайте Минобороны со ссылкой на начальника координационной группы по противоминной деятельности штаба АТО полковника Сергея Зубаревского.

Отмечается также, что на протяжении четырех месяцев текущего года из-за неосторожного обращения с боеприпасами погибли шесть человек, трое были травмированы.

По предварительным подсчетам специалистов, территория, которую нужно очистить от взрывоопасных предметов, составляет около 700 000 гектаров, а для полного очищения территории Донбасса нужно от 10 до 15 лет.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.