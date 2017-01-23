Американские медики победили сложный случай рака с помощью лекарства от малярии

Специалисты Колорадского университета сумели значительно уменьшить размеры опухоли головного мозга при помощи лекарства от малярии.

После этого врачи смогли прооперировать пациентку и удалить опухоль, сообщает Science Alert.

По мнению медиков, если бы не экспериментальное лечение при помощи препарата от малярии хлорохина, жить 26-летней Лизе Розендаль оставалось несколько месяцев. А спустя месяц после начала лечения девушка уже смогла самостоятельно встать.

Препарат хлорохин вмешался в механизм, позволявший раковым клеткам сопротивляться терапии, остановив процесс самообновления раковых клеток. После этого чувствительность опухоли к лекарствам, в частности, к противораковому препарату вемурафенибу, повысилась.

Ученые пока проверили препарат только на Лизе Розендаль и еще двоих пациентах. У всех троих наблюдалась положительная динамика. Исследователи отмечают, что их открытие нуждается в проверке в других лабораториях, но полагают, что сложностей с испытаниями возникнуть не должно - ведь хлорохин уже является разрешенным лекарством в США.

"Мне очень повезло быть первой в этом лечении. Я очень надеюсь, что это помогает всем. Очень хочется, чтобы помогало", - говорит Лиза Розендаль.