 

Американские медики победили сложный случай рака с помощью лекарства от малярии

23 января 2017 г. 7:35
Источник: Новое Время
10 просмотров

Специалисты Колорадского университета сумели значительно уменьшить размеры опухоли головного мозга при помощи лекарства от малярии.

После этого врачи смогли прооперировать пациентку и удалить опухоль, сообщает Science Alert.

По мнению медиков, если бы не экспериментальное лечение при помощи препарата от малярии хлорохина, жить 26-летней Лизе Розендаль оставалось несколько месяцев. А спустя месяц после начала лечения девушка уже смогла самостоятельно встать.

Препарат хлорохин вмешался в механизм, позволявший раковым клеткам сопротивляться терапии, остановив процесс самообновления раковых клеток. После этого чувствительность опухоли к лекарствам, в частности, к противораковому препарату вемурафенибу, повысилась.

Ученые пока проверили препарат только на Лизе Розендаль и еще двоих пациентах. У всех троих наблюдалась положительная динамика. Исследователи отмечают, что их открытие нуждается в проверке в других лабораториях, но полагают, что сложностей с испытаниями возникнуть не должно - ведь хлорохин уже является разрешенным лекарством в США.

"Мне очень повезло быть первой в этом лечении. Я очень надеюсь, что это помогает всем. Очень хочется, чтобы помогало", - говорит Лиза Розендаль.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.