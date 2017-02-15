 

АМКУ заинтересовался новым фармацевтическим монополистом

15 февраля 2017 г. 16:08
Источник: ЛІГА.net
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Антимонопольный комитет Украины начал рассмотрение дела о приобретении Частным акционерным обществом Фармацевтическая фирма Дарница акций Публичного акционерного общества Научно-производственный центр Борщаговский химико-фармацевтический завод. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

В Антимонопольном комитете отмечают, что данная сделка приведет к тому, что свыше 50% голосов в высшем органе управления общества будет сосредоточено у одного собственника. По этой причине произойдет концентрация на рынках лекарственных средств, в частности:

- средств, влияющие на пищеварительную систему и метаболизм;

- средств, влияющих на систему крови;

- средств, влияющих на сердечно-сосудистую систему;

- дерматологических средств;

- противомикробных средств для системного применения;

- средств, влияющие на опорно-двигательный аппарат;

- средств, действующие на нервную систему;

- противопаразитных средств, инсектицидов и репеллентов;

- средств, действующие на респираторную систему.

АМКУ для сбора данных о состоянии рынков просит всех заинтересованных лиц присылать информацию, замечания и предложения по вопросу указанной концентрации в адрес Комитета.

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