Арт-терапия для особенных детей: в Галерее «АВЭК» побывали «дети солнца»

Занятия для детей с нарушениями ментального развития прошли 11 января в Галерее «АВЭК» в рамках программы «Музей без барьеров». В Харькове реализацией этой программы, призванной открыть музеи и галереи для тех, кому тяжело воспринять обычную экскурсию, с прошлого года занимается Харьковский художественный музей. В этом году занятия впервые прошли на другой площадке. Для детей провели экскурсию по экспозиции Галереи "АВЭК", небольшую новогоднюю программу с аниматором, а также занятие по оригами – они научились своими руками изготавливать новогоднюю елочку из бумаги.

«Наша цель – чтобы эти дети видели больше нового, больше социализировались и развивались. Такие занятия очень важны: для них это новая информация, выход в мир, где они учатся вести себя на незнакомой территории. Кроме того, делая что-то своими руками, они развивают сенсорною моторику. Я думаю, что детвора осталась очень довольна и экскурсией по галерее. Картины, посвященные зимним праздникам, и особенно экспозиция, посвященная котам, нашли живой отклик, вызвали добрые и чистые эмоции у этих особенных детей, - подчеркнула заведующая отделом научной популяризации Харьковского художественного музея Ирина Седелева. - Это замечательный образец сотрудничества Фонда Александра Фельдмана и Художественного музея. С Галереей «АВЭК» музей сотрудничает уже много лет, здесь всегда нам идут навстречу и совместная работа доставляет только позитивные эмоции».

Как рассказала Ирина Седелева, эти ребята осенью уже ездили в Фельдман Экопарк, где получили огромное удовольствие от общения с животными. Среди возможных направлений сотрудничества на будущее – организовать для детей возможность своими руками посадить какие-нибудь растения.

«В Галерее «АВЭК» детям было очень интересно, им организовали насыщенную программу и дали почувствовать себя взрослыми – это замечательно. Наши дети сами немножко рисуют, они сравнивали картины со своими работами. Здесь очень хорошая атмосфера: светлая, воздушная, оздоравливающая», - отметила Елена Олейник, президент благотворительного фонда «Центр здоровья и развития ребенка», занимающегося работой с детьми с нарушениями ментального развития. По ее словам, сотрудничество с Международным благотворительным фондом "Фонд Александра Фельдмана" и Галереей «АВЭК» обязательно будет продолжено.