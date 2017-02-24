Авдеевка осталась без воды из-за попадания снаряда в фильтровальную станцию

Водоснабжение Авдеевки Донецкой области прекращено из-за попадания снаряда в Донецкую фильтровальную станцию.

Об этом сообщил вице-премьер Геннадий Зубко в фейсбуке.

"Авдеевка. Прямое попадание снаряда в фильтровальную станцию. Оборудование остановлено. Людей спрятали в бомбоубежище. Город снова без воды", - написал он.

Глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский пишет фейсбуке, что ДФС ночью обстреляли боевики. На территории станции разорвалось восемь снарядов. Поврежден склад хлора, продуктопровод, резервуары чистой воды, фильтры, нанесен ущерб производственным зданиям. Никто из работников не пострадал. Принимается решение об эвакуации работников.

Напомним, Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Авдеевку и близлежащие поселки, а также частично Донецк и Ясиноватую, находится на оккупированной территории. Периодически она останавливает работу из-за прекращения электроснабжения в результате обстрелов.