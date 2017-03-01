 

Авдеевку готовят к автономному обеспечению водой - Жебривский

01 марта 2017 г. 17:23
Источник: Укринформ
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Воды в городских резервуарах Авдеевки, что на Донетчине, осталось не более чем на две подачи в сеть, поэтому город готовят к автономному обеспечению водой.

Об этом сообщил в Фейсбуке председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

"Воды в городских резервуарах Авдеевки осталось максимум на две подачи в сеть. Предыдущие 6 дней воду в город подавали по графику. Готовим город к автономному обеспечению водой", - написал руководитель области.

Он подчеркнул, что в частном секторе расставили дополнительно 5 резервуаров емкостью по 1 куб. м; адвентистское гуманитарное агентство ADRA приобрело 6 однокубовых емкостей; еще 7 резервуаров для питьевой воды предоставляет Чешская гуманитарная организация "Человек в беде". По состоянию на сегодняшний день в школах и других социальных объектах Авдеевки уже установлены 34 резервуара для питьевой воды емкостью 1 кубометр.

Оперативный штаб изучает возможность закупки еще 10 однокубовых резервуаров для питьевой воды. ГСЧС готова передислоцировать в Авдеевку два водовоза 7 и 9 куб. м для развоза питьевой воды по резервуарам. С руководством КП определено место забора питьевой воды.

Авдеевский коксохим предоставляет большую цистерну 17 куб. м для обеспечения города технической водой, констатировал Жебривский.

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