Австрийцы раскритиковали своего канцлера, который занялся доставкой пиццы

Канцлер Австрии Кристиан Керн решил увеличить свою популярность и пообщаться с людьми, разнося им пиццу. Но у многих австрийцев такой шаг вызвал недовольство, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В интернете было распространено видео, на котором Кристиан Керн приносит австрийцам пиццу, заказанную ими в одной из пиццерий, и разговаривает с ними об их проблемах.

"Я хочу знать, что движет людьми и чего они ожидают от политиков. К сожалению, никто не приходит ко мне в госканцелярию.... Так что у меня появилась хорошая идея прийти в ваш дом", - говорит Керн в видео.

Однако в социальных сетях австрийцы критикуют канцлера, в частности, за то, что первым "случайным" человеком, который получил пиццу, на самом деле является функционер партии Керна.