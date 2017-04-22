Австрийцы раскритиковали своего канцлера, который занялся доставкой пиццы

22 апреля 2017 г. 17:56
Источник: УНИАН
25 просмотров

Канцлер Австрии Кристиан Керн решил увеличить свою популярность и пообщаться с людьми, разнося им пиццу. Но у многих австрийцев такой шаг вызвал недовольство, сообщает Европейская правда со ссылкой на The Local.

В интернете было распространено видео, на котором Кристиан Керн приносит австрийцам пиццу, заказанную ими в одной из пиццерий, и разговаривает с ними об их проблемах.

"Я хочу знать, что движет людьми и чего они ожидают от политиков. К сожалению, никто не приходит ко мне в госканцелярию.... Так что у меня появилась хорошая идея прийти в ваш дом", - говорит Керн в видео.

Однако в социальных сетях австрийцы критикуют канцлера, в частности, за то, что первым "случайным" человеком, который получил пиццу, на самом деле является функционер партии Керна.

 

Видео: 

Pizza & Politik? Kanzler Kern liefert!

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Квартиры посуточно в Харькове                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.