Через 48 часов харьковчане могут остаться без горячей воды

Директор "ХТС" прокомментировал ситуацию с возможным отключением тепла в Харькове.

"Критическая ситуация с расчетами возникла потому, что расчеты населения составляют всего 40 %, и не пришли клиринговые расчеты по начисленным субсидиям за декабрь- январь, а это 50% всех поступлений", - отметил Андреев

НАК "Нефтегаз" по новому законодательству выделяет газ на следующий месяц только в том случае, если расчеты за текущий не меньше 90%.

По словам Андреева, если ситуация не разрешится, то у "ХТС" не будет ресурса в полной мере предоставлять услуги населению, однако пока о конкретных графиках отключении я тепла и воды. В крайнем случае в Харькове отключат горячую воду, Так как, по мнению директора "ХТС", без горячей воды горожане смогут прожить ,а без тепла при минусовой температуре это не возможно.