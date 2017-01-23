 

Через 48 часов харьковчане могут остаться без горячей воды

23 января 2017 г. 14:52
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Директор "ХТС" прокомментировал  ситуацию с возможным отключением тепла в Харькове.

"Критическая ситуация с расчетами возникла потому, что  расчеты населения составляют всего 40 %,  и не пришли клиринговые расчеты по начисленным субсидиям за декабрь- январь, а это  50% всех  поступлений", -  отметил Андреев

НАК "Нефтегаз" по новому законодательству выделяет газ на следующий месяц только  в том случае, если расчеты за текущий не меньше 90%.

По  словам Андреева, если ситуация не разрешится, то у "ХТС" не будет ресурса в полной мере предоставлять услуги населению, однако пока о конкретных графиках отключении я тепла и воды. В крайнем случае  в Харькове отключат горячую воду, Так как, по мнению директора "ХТС", без горячей воды горожане смогут прожить ,а без  тепла при минусовой температуре это не возможно.

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