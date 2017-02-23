 

Цветочные, вкусные и центральные: как декомунизировали улицы в Харьковской области

23 февраля 2017 г. 12:46
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За год в Харьковской области переименовали около 1300 улиц.

Такие данные обнародовал поисковик «Яндекс».

Согласно данным поисковика, в первую очередь на Харьковщине переименовывали улицы Ленина и все виды «октябрьских» Так, с карты региона больше всего улиц Ленина, Октябрьских, Чапаева и Кирова.

Тем не менее, на ней до сих пор можно найти десятки советских названий. Например, только Октябрьских осталось около тридцати.

Вместо декомукнизированных советских топонимов улиц на карте области появились Цветущие и Весенние, Вишневые и Медовые, Успенские и Покровские.

Стоит отметить, что при выборе новых названий улиц, на первом месте были «вкусные». На картах Харьковской области появилось 42 таких улицы, например Абрикосовая, Клубничная, Медовая.

На втором месте – религия. 37 улиц были переименованы в честь церковных праздников или святых, например Свято-Троицкая, Покровская, Преображенская.

На третьем – названия, которые отражают положительные чувства или эмоции. К примеру Счастливая, Уютная, Веселая (25 улиц).

Иногда под переименование попадала чуть ли не единственная улица в селе. Например, бывшая улица Петровского в селе Петровском стала Широкой, а само село – Степным.

Довольно часто улицам пытались подобрать «удобные» названия, похожие на старые по звучанию или смыслу. К примеру, в Сахновщине улицу Путь Ленина переименовали в Тарасов Шлях, а в Песочине улица Крупской стала улицей Надежды.
 

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