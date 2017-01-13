 

Догхантер назвал взрыв в своем доме терроризмом

13 января 2017 г. 13:47
Источник: ТСН
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Взрывное послание для живодера. В Днепровском районе Киева неизвестные заложили гранату в жилой многоэтажке. Там живет известный охотник на собак Алексей Святогор.

Взрывное устройство установили в его почтовом ящике, но вместо догхантера пострадал его брат. Мужчина получил незначительные травмы и от госпитализации отказался. Тот, кому предназначалась граната, возмущен, он уверяет, что этот взрыв дело рук зоозащитников. Мужчина в этом уверен, ведь на его счету уже сотни убитых собак. Алексей убеждает, что здесь только прописан и бывает очень редко.

"Я здесь не живу, только прописан, прихожу забирать почту, здесь риск меня достать был бы минимальным", - говорит мужчина. По предварительным данным, взорвалась граната РГД-5. Почтовые ящики забрали на экспертизу. В полиции это событие квалифицировали как покушение на убийство. Впрочем, тот, кому предназначалась граната говорит, это -терроризм.

"Будем называть вещи своими именами. Был совершен террористический акт. Те негодяи, подонки, мерзавцы не считаясь, что в подъезде может находиться кто угодно, хорошо я там кому-то не нравлюсь, но надо думать, что там люди ходят совсем "левые", непричастны, те же родственники", - говорит Алексей.

И даже после того что произошло, от своих взглядов по поводу бездомных животных не будет менять. Разве что будет теперь осторожнее.

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