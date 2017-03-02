Европейский опыт для украинских школьников и студентов. В Харькове стартовал Международный образовательный форум

Система образования в Украине морально устарела, учебники и методические пособия да фактически и сама организация обучения недалеко ушла от советского прошлого - уверяют спикеры и резюмируют, что сегодня эта сфера требует качественных изменений. В частности - внедрения современных технологий и инноваций процесса по европейскому образцу. Но для этого стоит изучить опыт коллег из Европы.

Ари Покка, спикер

Я буду говорить об образовании в Финляндии, и рассказывать о главных задачах и развитии этой системы образования



Именно знакомство с финской системой образования и будет одним из самых интересных направлений форума, ведь как раз эта модель считается одной из самых успешных в мире - уверяют организаторы. Более того, Украина и Финляндия будут сотрудничать в сфере образования - уже подписан контракт между странами о подготовке учителей, говорит Покка. А в местном издательстве уже выпустили первый тираж его книги.

Виктор Круглов, гендиректор издательства "Ранок"

Сегодня о финском образовательном чуде говорят, очень много. Мне очень приятно, что издательство Ранок первое издательство в Украине, которое издало книгу о секретах финского образования и не менее приятно, что мы пригласили автора этой книги - это президент международной ассоциации руководителей школ, при этом он действующий директор большой финской школы

Неотъемлемой частью образовательного процесса является и патриотическое воспитание детей, начиная со школьной скамьи, уверена еще один спикер этого форума - Ирина Маркевич.

Ирина Маркевич, спикер

На мой взгляд, система патриотического воспитания в школе не существует пока. Существуют отдельные мероприятия, которые не объединены в систему. Соответственно для того, чтоб был результат необходимо, чтобы все понимали, что они делают и действовали одинаково. Школы у нас преимущественно государственные и естественно, что государственная школа должна воспитывать гражданина. И когда родители отдают ребенка в школу, они надеется, что он не только получит там знания, а также станет хорошим, сознательным гражданином.

Еще одна ключевая задача в образовательной сфере, говорит Тарас Креминь, привлечения иностранных студентов.

Тарас Креминь, член Комитета ВР по вопросам науки и образования

Україна стає відкритою, Україна стає доступною, Україна стає цікавою світу. Ми сьогодні будемо розглядати питання інтернаціоналізації вищої освіти України і говорити про передовий досвід українських вузів, в тому числі харківських, по залученню іноземних студентів на навчання в Україні.

И концепция новой украинской школы - проект который чиновники намерены внедрить к 2018 году.