 

Финляндия готова вкладывать в "новую украинскую школу" - Гриневич

25 февраля 2017 г. 17:30
Источник: Лига
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Финское правительство готово поддерживать реформу школьного образования в Украине. Об этом сообщила министр образования Лилия Гриневич, передает hromadske.ua.
По ее словам, финны изучили концепцию "новой украинской школы" и сказали, что готовы в это вкладывать. 
Гриневич отметила, что именно система образования Финляндии - пример для многих стран, но она очень отличается от украинской. 

"Финская школа, когда преподает материл, она преподает его интегрированными предметами, то есть нет специфического разделения на много предметов. (...) У нас, к сожалению, этого подхода не понимают, он новый и сейчас мы предложили только на общественное обсуждение, пока только как проект, а именно для старшей профильной школы 10-11 классов", - рассказала министр. 

Согласно плану Министерства образования, реформа "новая украинская школа" начнется в 2018 году. 

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