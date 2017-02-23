Гройсман предложил участникам энергетической блокады встать на позиции государства

Основное задание правительства сейчас, отметил премьер во время визита на харьковское предприятие ПАО «ФЭД», вывести страну из кризиса. Блокада же грозит нарушить наметившийся прогресс. Из-за отсутствия угля на предприятиях, вырабатывающих электроэнергию, и обеспечивающих теплом, могут вернуться веерные отключения. Существует угроза и остановки предприятий украинской металлургии. Это, уверен премьер неизбежно отразится на кошельках простых украинцев. Ведь эта отрасль привносит 20% валютной выручки в страну.

Я против того, чтоб была контрабанда, чтоб там были злоупотребления. Но если речь идет об экономической безопасности нашей страны, то наш патриотизм должен заключатся в том, что мы должны занять государственную позицию и понять, что за месяц, за два, даже за три года провести переориентацию национальной экономики, когда нахально, буквально за считанные месяцы агрессор зашел в нашу страну, невозможно.

отметил премьер-министр.

Кроме того Владимир Гройсман отметил, что государства, покупающие и производящие коксовый уголь – зарегистрированы в Украине и платят налоги в бюджет страны.

