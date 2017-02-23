 

Гройсман предложил участникам энергетической блокады встать на позиции государства

23 февраля 2017 г. 18:58
Автор: Оксана Нечепоренко
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Основное задание правительства сейчас, отметил премьер во время визита на харьковское предприятие ПАО «ФЭД», вывести страну из кризиса. Блокада же грозит нарушить наметившийся прогресс. Из-за отсутствия угля на предприятиях, вырабатывающих электроэнергию, и обеспечивающих теплом, могут вернуться веерные отключения. Существует угроза и остановки предприятий украинской металлургии. Это, уверен премьер неизбежно отразится на кошельках простых украинцев. Ведь эта отрасль привносит 20% валютной выручки в страну.

Я против того, чтоб была контрабанда, чтоб там были злоупотребления. Но если речь идет об экономической безопасности нашей страны, то наш патриотизм должен заключатся в том, что мы должны занять государственную позицию и понять, что за месяц, за два, даже за три года провести переориентацию национальной экономики, когда нахально, буквально за считанные месяцы агрессор зашел в нашу страну, невозможно.

отметил премьер-министр.

Кроме того Владимир Гройсман отметил, что государства, покупающие и производящие коксовый уголь – зарегистрированы в Украине и платят налоги в бюджет страны.
 

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Гройсман предложил участникам энергетической блокады встать на позиции государства - 23.02.2017

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