 

Гройсман рассказал о том, как государство будет поддерживать авиастроителей

23 февраля 2017 г. 19:25
Автор: Оксана Нечепоренко
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Станок, за работой которого следит Сергей Маслов, шлифует поверхность деталей. При этом точность обработки очень высокая. Она  необходима для производства высококачественной продукции, которая будет конкурентно способна. И в последнее время потребность в ней возросла. 

Сергей Маслов, наладчик станков с ЧПО:

В последнее время корпорация «ФЭД» вышла на мировой рынок. И, поскольку стало известно, они стали заказы больше идти. Выполняем на высоком уровне.

Заказов у предприятия действительно много, отмечает один из руководителей ПАО «ФЭД» Дмитрий Шигалевский. Сегодня здесь производят то, что еще 2 года назад Украина была вынуждена покупать у Российской федерации. Детали, разработанные и изготовленные здесь, стоят на АН 178, 148, 158. Большая часть работы выполняется для западных и восточных партнеров предприятия. Есть заказы и от «оборонки», отмечает Шигалевский. Правда, процент их пока не велик. На предприятии готовы взять на себя и больше обязательств, но мощностей пока не хватает.

Дмитрий Шигалевский, и.о. зам пред правления по производству и логистике:

Мы уже сегодня работаем в три смены, мы без выходных работаем. Останавливаемся только на государственные праздники. Суббота-воскресенье у нас тоже трехсменная работа организована. Но это все при том, что у нас сегодня 70 единиц современного производственного оборудования и этого нам сегодня мало.

Помочь нарастить необходимые для производства мощности может так называемая государственно-частная кооперация. Этот проект был заявлен самолетостроителями. Его основная цель - дать возможность объединять свои усилия государственным и частным предприятиям, которые работают в этой отрасли. Это отразится на себестоимости продукции. Не будет двойного налогообложения, а значит, продукция станет конкурентноспособной. Для того чтобы выслушать предложения авиастроителей, в правительстве создали специальную группу. Совещание, которое проходит в Харькове с участие премьер-министра Украины, уже второе по счету. И после него Гройсман подводит итог. Программа развития отрасли готова. 

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

Ми будемо інвестувати в науку і в наші інститути. Друга позиція - ми будемо інвестувати в модернізацію виробничого процесу і обладнання. Те, що ви бачите тут, - це найновіші технологічні рішення і у всьому циклу виробництва має бути саме таке обладнання. І друга позиція - ми будемо виходити на міжнародні ринки, в тому числі ми думаем над тим, як створити і внутрішній ринок.

Утвердить ее премьер пообещал в марте. Осталось дело за малым - наладить кооперацию между государственными и частными предприятиями в этой отрасли.

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Гройсман рассказал о том, как государство будет поддерживать авиастроителей - 23.02.2017

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