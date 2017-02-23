Гройсман рассказал о том, как государство будет поддерживать авиастроителей

Станок, за работой которого следит Сергей Маслов, шлифует поверхность деталей. При этом точность обработки очень высокая. Она необходима для производства высококачественной продукции, которая будет конкурентно способна. И в последнее время потребность в ней возросла.

Сергей Маслов, наладчик станков с ЧПО:

В последнее время корпорация «ФЭД» вышла на мировой рынок. И, поскольку стало известно, они стали заказы больше идти. Выполняем на высоком уровне.

Заказов у предприятия действительно много, отмечает один из руководителей ПАО «ФЭД» Дмитрий Шигалевский. Сегодня здесь производят то, что еще 2 года назад Украина была вынуждена покупать у Российской федерации. Детали, разработанные и изготовленные здесь, стоят на АН 178, 148, 158. Большая часть работы выполняется для западных и восточных партнеров предприятия. Есть заказы и от «оборонки», отмечает Шигалевский. Правда, процент их пока не велик. На предприятии готовы взять на себя и больше обязательств, но мощностей пока не хватает.

Дмитрий Шигалевский, и.о. зам пред правления по производству и логистике:

Мы уже сегодня работаем в три смены, мы без выходных работаем. Останавливаемся только на государственные праздники. Суббота-воскресенье у нас тоже трехсменная работа организована. Но это все при том, что у нас сегодня 70 единиц современного производственного оборудования и этого нам сегодня мало.

Помочь нарастить необходимые для производства мощности может так называемая государственно-частная кооперация. Этот проект был заявлен самолетостроителями. Его основная цель - дать возможность объединять свои усилия государственным и частным предприятиям, которые работают в этой отрасли. Это отразится на себестоимости продукции. Не будет двойного налогообложения, а значит, продукция станет конкурентноспособной. Для того чтобы выслушать предложения авиастроителей, в правительстве создали специальную группу. Совещание, которое проходит в Харькове с участие премьер-министра Украины, уже второе по счету. И после него Гройсман подводит итог. Программа развития отрасли готова.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины:

Ми будемо інвестувати в науку і в наші інститути. Друга позиція - ми будемо інвестувати в модернізацію виробничого процесу і обладнання. Те, що ви бачите тут, - це найновіші технологічні рішення і у всьому циклу виробництва має бути саме таке обладнання. І друга позиція - ми будемо виходити на міжнародні ринки, в тому числі ми думаем над тим, як створити і внутрішній ринок.

Утвердить ее премьер пообещал в марте. Осталось дело за малым - наладить кооперацию между государственными и частными предприятиями в этой отрасли.