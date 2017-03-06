 

Халатность или несчастный случай? Кто ответственен за детские смерти

06 марта 2017 г. 18:01
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Несчастный случай, схожий с ситуацией в модульном городке, произошел в 2005 году на стадионе "Старт" - тогда футбольными воротами придавило 9-ти летнего мальчика. Трагедия произошла в тот момент, когда тренер попросил своих подопечных передвинуть ворота, они качнулись и упали. Травмы оказались несовместимы с жизнью, а само ЧП произошло на глазах родителей, которые присутствовали на тренировке.

Тогда виновными в ненадлежащем исполнении обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшем смерть, признали тренеров юных футболистов. Их осудили, но реального наказания мужчины не понесли - по амнистии были освобождены в зале суда. Годом раньше плохо закрепленная горка убила мальчика во дворе на Павловом поле. Строители только привезли игровой инвентарь во двор, и не успели его укрепить, как его оккупировали дети. Горка, оставленная без присмотра, оказалась смертельным оружием. Прораб, ответственный за проведение работ, был осужден условно. В случае в городке переселенцев, говорит юрист Юрий Аксенов, так же вряд ли следует требовать более жесткого наказания - ни в одном из действий не было умысла. А критерии неосторожности в плане работ по установке таких конструкций не определены.

Юрий Аксенов, адвокат

Это с большей вероятности несчастный случай, потому что навряд ли существует детальная регламентация установки таких сооружений, как ворота, которые упали. Также мог упасть забор, или дерево от ветра. Тут я думаю, речь идет о казусе, и лицо, которое проектировало или устанавливало эти ворота, не знало, не могло знать и не предполагало о таких последствиях, не желало наступления такого вреда.

Искать виновных в трагедии в модульном городке и требовать ужесточения наказания с юридической точки зрения, не перспективно, говорит юрист. В этом случае, как ни банально, лучше действовать на опережение. И если качество работ не устраивает или кажется угрожающим для жизни и здоровья детей, стоит искать реальные способы по устранению недостатков до трагедии.
 

Видео: 

Халатность или несчастный случай? Кто ответственен за детские смерти - 06.03.2017

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