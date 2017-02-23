Хотел дать взятку патрульному: харьковчанину грозит 4 года тюрьмы

Харьковская местная прокуратура № 4 по обращению Нацполиции разоблачила 50-летнего харьковчанина, который дал взятку патрульному. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Установлено, что на пр.Тракторостроителей патрульный остановил для проверки автомобиль "Volkswagen jetta". Оказалось, что водитель был пьяным.

Правоохранитель составил админпротокол. На место прибыл товарищ водителя и стал предлагать полицейскому деньги за то, чтобы его друга отпустили.

Патрульный отказался и сообщил мужчине, что за это предусмотрена уголовная ответственность. Однако мужчина настаивал и положил в карман полицейскому 200 долларов США и 1 тыс.грн.

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.369 УК Украины. Максимальное наказание по ней – 4 года лишения свободы.