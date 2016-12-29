Игрушки, сладости и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В областном центре реабилитации "Гармония" детям подарили праздник

Карандаши , краски, сладости и поздравления от Деда Мороза и Снегурочки. В детском областном центре реабилитации "Гармония" накануне новогодних праздников прошла благотворительная акция, организованная службой такси "30-40 ШАРА".

Руслан Сайфулин, учредитель такси "30-40 ШАРА":

Мы этим занимаемся уже не первый год и точно не последний. Мы чувствуем свою социальную ответственность и мы хотим подарить детям тепло и чтобы они в преддверии новогодних праздников почувствовали себя счастливыми.

Ребята ловят мыльные пузыри и танцуют не только с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и с любимыми героями мультфильмов. После - разворачивают долгожданные новогодние подарки - больше всего радуются игрушкам и сладостям.

Алла Трофименко, дир. Хар. обл. центра реабилитации детей "Гармония":

Очень приятные поздравления не только сладкими подарками, а также вот "живых" Деда Мороза и Снегурочку - это очень важно для деток, потому что большинство не видели, не бывали на таких праздниках.

Мирослава и Тамара:

Нам подарили очень вкусные подарки - конфеты. очень понравилось, особенно покемон, он вышел так, игры очень интересные.

Новогодние поздравления от службы такси "30-40 ШАРА" в этом году получили дети из трех специализированных учреждений Харькова, в следующем запланировано еще больше благотворительных акций