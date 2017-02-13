 

Инцидент на Чонгаре исчерпан: военные покинули базу крымскотатарского батальона

13 февраля 2017 г. 13:46
Источник: Украинские новости
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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров (фракция "Блок Петра Порошенко") заявляет, что военнослужащие Вооруженных сил покинули занятые ранее с применением силы позиции крымскотатарского батальона в Херсонской области на административной границе с аннексированным Россией Крымом.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Инцидент на Чонгаре исчерпан... К 11:00 место базирования общественного объединения "Аскер" на Чонгаре покинули военнослужащие и полиция: члены общественного объединения "Аскер" и добровольцы формируемого крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана возвратились к ежедневным занятиям и обеспечением жизнедеятельности лагеря дислокации", - сообщил Чубаров.

Он считает, что конфликт между военнослужащими и крымкотатарскими добровольцами произошел по причине неоправданно долго затягивания с принятием решения о создании в составе Вооруженных сил или Национальной гвардии отдельного крымскотатарского воинского подразделения.

Напомним, в селе Чонгар Херсонской области вечером 12 февраля произошел инцидент на базе крымскотатарского батальона им. Номана Челебиджихана.

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