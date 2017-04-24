Кабмин хочет отменить арест за производство и покупку наркотиков в небольших размерах

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде отменить административный арест за незаконное производство, приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах.

Об этом говорится в законопроекте №6401, зарегистрированном в Раде 20 апреля.

Соответствующие изменения предлагается внести в Кодекс об административных правонарушениях.

Действующая редакция ст. 44 предусматривает, что незаконное производство и приобретение наркотиков наказывается штрафом от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (425-850 гривен) или общественными работами от 20 до 60 часов, или админарестом до 15 суток.

Кабмин предлагает изъять норму об админаресте и увеличить минимальный размер штрафа с 25 до 30 необлагаемых минимумов (510 гривен).

Законопроект также предусматривает отмену админареста за управление неисправным транспортным средством и управление судами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, админарест предлагается отменить в случае, если человек нарушил повторно на протяжении года порядок организации митингов и демонстраций.

Также правительство предлагает уменьшить срок рассмотрения апелляции в делах о применении админареста с 20 до 3 дней.