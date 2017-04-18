Как Украина "утерла нос" Европе. Шестнадцатилетняя харьковчанка выиграла Европейскую олимпиаду по математике для девочек

Итак, при N равно единице, раз, при N - равно два.

Шестнадцатилетняя Ольга Шевченко решила задачу за несколько минут. Для нее это упражнение не сложное, ведь каждый день, начиная с пяти лет, девочка уделяет внимание математическим упражнениям. Отец - физик по образованию, привил маленькой Оле любовь к цифрам. Поэтому сначала занималась с родителями, потом - в кружке "Эврика", а начиная с пятого класса углубленное изучение математики в гимназии и посещение курса малого Каразинского университета. Оля - опытная олимпиадница, за плечами большое количество соревнований. Но триумфальной для харьковчанки стала третья международная математическая олимпиада, которая проходила в Швейцарии. Девочка показала абсолютный результат - то есть набрала 42 балла из 42 возможных.

Ольга Шевченко, победительница Европейской мат.олимпиады для девочек

Я была очень довольна не только за то, что я сама получила это золото и эту победу, а также за то, что Украина получила первое место среди Европейских команд. Тут был важен вклад каждого человека из нашей команды, потому что был бы у нас на один бал меньше, и мы бы не заняли первое место.



Преподаватель математики Александр Крыжановский - работает в этой гимназии уже двадцать лет. Особого секрета успеха его ученицы он не знает, говорит, что надо систематически подходить к знаниям, тренироваться не только в учебный год, но и на каникулах, так как конкуренты не дремлют. Например, команда Украины, в буквальном смысле - с перевесом в одно "очко" выдернула победу у России, которые в прошлом году были победителями:

Александр Крыжановский, преподаватель математики гимназии №45

Конечно, спортивный азарт есть, но каждое соревнование, это как любой спорт, очень многие конкуренты они тоже очень сильны, и все готовятся, но я всегда считал, что дети должны побеждать задачи, а не своих соперников по команде, в этот раз Оля победила задачи, она решила их все! Вот в этом смысле она конечно большой молодец! Соперники - кто на бал отстал, кто на два, но тем не менее они отстали!

Преподаватель Оли признается, он видел задачи, которые она решила без ошибок, но он сомневается, что справился бы с ними за то короткое время, которое было отведено участницам соревнований. Одноклассница Оли - Полина говорит, болели за нее не только в школе, но и дома:

Полина Кофман, одноклассница Ольги Шевченко

Очень болела, очень! Все ее победы, все ее отборы, я переживала за нее очень сильно, был момент, когда она могла не пройти на Румынскую олимпиаду, но она добрала баллы и прошла и тогда я радовалась за нее больше всех, наверное!



Уже на следующей неделе Оля Шевченко едет на отборочный тур международных соревнований по математике, которые состоятся летом в Бразилии. Если она пройдет - это будет новый вызов для юной харьковчанки. Когда она одержала победу, за рубежом Ольге сразу предложили поступление престижные университеты Европы, но она призналась, что уже сделала свой выбор - выбрала факультет математики и информатики Харьковского Национального университета имени Каразина.

