 

Коррупция в НАУ: дело экс-ректора передано в суд

13 февраля 2017 г. 16:32
Источник: ЛІГА.net
52 просмотра

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После ознакомления сторон с материалами досудебного расследования, которое длилось с конца декабря 2016 года, 10.02.2017 в уголовном производстве составлен и утвержден прокурором обвинительный акт, который с соответствующими приложениями направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве, кроме бывшего и.о. ректора, фигурируют также руководитель одного из адвокатских объединений Киева и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке. 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                          Військова служба за контрактом, з/п від 9400 до 15000грн. ШВИДКЕ ОФОРМЛЕННЯ. Деталі за тел.: 068-720-27-80, 050-867-82-43.                         Выгодный обмен электронных валют - Obmenka.ua                          Вывод Webmoney,Яндекс,Qiwi в наличные                          Обменка на Розе, выгодный наличный обмен                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.