Коррупция в НАУ: дело экс-ректора передано в суд

В суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве по факту вымогательства и получения исполняющим обязанности ректора Национального авиационного университета Владимиром Харченко и другими лицами неправомерной выгоды в особо крупном размере. Об этом в своем Facebook сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

"После ознакомления сторон с материалами досудебного расследования, которое длилось с конца декабря 2016 года, 10.02.2017 в уголовном производстве составлен и утвержден прокурором обвинительный акт, который с соответствующими приложениями направлен в суд для рассмотрения", - говорится в сообщении.

В уголовном производстве, кроме бывшего и.о. ректора, фигурируют также руководитель одного из адвокатских объединений Киева и бывший высокопоставленный чиновник Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майор в отставке.