Лесхозы на самоокупаемости. Как без поддержки государства развивают экспорт в Европу

За рулем нового трактора "МТЗ 892 Беларусь" Игорь Рубинский чуть больше месяца. В отличие от предшественника, говорит мужчина, эта техника более маневренная и мощная. Регулируемая гидравлика позволяет приспособить трактор к разным почвам и рельефу, а двигатель в 89 лошадиных сил разгоняет машину почти до 40 километров в час. В придачу к нему в арсенале лесников теперь появились и новые лебедки.

Игорь Рубинский, тракторист

Получили месяц назад новый трактор работа ускорилась. А с лебедкой еще больше ускорилась. с неудобных мест вытягиваем, вытаскиваем лебедкой все. А какая тяга, сколько может веса тянуть? Ну 5.5 тонн. Дерево вытягивается, два может вытянуть. Насколько ускорилась работа с использованием нового оборудования? - Ну в половину. в двое ускорилось, быстрее начали.

Сегодня на Харьковщине 11 лесхозов, у каждого в подчинении до десяти лесничеств - уточняют в управлении лесного и охотничьего хозяйства. Октябрьский считается самым большим по протяженности - 168 километров, он на втором месте по величине, после Изюмского, его площадь составляет 48 тысяч 300 гектаров. Численность штата - 280 человек. К сожалению, говорит директор предприятия Руслан Чагоровский, финансирование со стороны государства оставляет желать лучшего. Поэтому приходится постоянно искать варианты привлечения дополнительных средств в бюджет предприятия. Одна из последних внедренных идей - безотходное производство. В то время как чипированная древисина реализуется на аукционах, ветви и сучья деревьев отправляются под дробилку.

Руслан Чагоровский, директор Октябрьского лесхоза

Финансирования со стороны государства на сегодняшний день нет. Не область? - Нет, ноль. Финансирования ноль. И область и Украина. Приходится самим зарабатывать деньги. Приходится самим содержать штат. Технология, которая перерабатывает щепу, работает очень плодотворно. Что позволяет нам финансировать и содержать предприятие.

Такие опилки используются для отопления сельских школ и других учреждений. Опытом по переработке веток и других отходов производства уже заинтересовались лесхозы Сумской и Львовской области, делегации которых посетили харьковских коллег в середине декабря. Кроме того, лесхоз внедрил новую позицию под реализацию - "колотые дрова", для этих целей приобрели специальный станок, который колет полено на 4 или 6 частей, в зависимости от диаметра. А еще наладили продажу хвойного пиломатериала в Турцию, отчитывается директор. Вырученные средства направили на повышение среднемесячной заработной платы, которая с учетом премией достигла 5 тысяч гривен в месяц и обновление автопарка.

Руслан Чагоровский, директор Октябрьского лесхоза

В этом году мы приобрели КРАЗ который стоит с прицепом и манипулятором 1 миллион 200 тысяч гривен. Приобрели 4 нивы новые тоже, которые тянут за собой немаленькую сумму денег, но самая основная задача первая для чего приобретены нивы - для охраны леса, потому что очень участились случаи незаконного проникновения воровства леса, самовольных порубей.

А еще - на покупку квадрокоптера, позволяющего осуществлять наблюдение за территорией лесхоза с воздуха

Дмитрий Диденко, инженер Октябрьского лесхоза

Помогает быстро среагировать на ситуации незаконных рубок. На пожары, ситуации распространения пожаров. про цене обошлась она 47 тысяч это полная комплектация дрона с планшетом плюс покупали еще дополнительные аккумуляторы.

В нынешнем 2017 лесхоз планирует активно работать на экспорт - уже подписан контракт с одной из бельгийских фирм на поставку не обрезной доски диаметром больше 14 сантиметров.