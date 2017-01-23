На Харьков надвигается антициклон

Об изменении погодных условий спасатели предупреждают харьковчан и жителей области ежедневно. Но, не смотря на предупреждения, обращений за помощью не становится меньше. Только за последние сутки из снежных заметов пожарные вытащили 3 автомобиля. В двух из них находились дети. Машины застряли на проселочных грунтовых дорогах, за помощью люди обратились, когда уже начало темнеть.

Игорь Лупандин, помощник начальника ГУ ГСЧС:

Они - жители местных сел и они знали, что по этой дороге никто больше не проедет. Это я возвращаюсь к тому, что пытались проехать по второстепенным дорогам, которые не задействованы для подвоза, для транспорта определенного, для подвоза в село продуктов питания или другого автотранспорта. Те дороги - они свободные, они чистые.

А с начала зимы из снежных заметов спасатели вытащили уже 165 автомобилей. Среди них как грузовой автотранспорт, так и легковые машины. Причиной того, что водители оказались в затруднительном положении, чаще всего становится то, что они переоценили возможности своих авто, говорят в ГСЧС. О том, что на этой неделе стоит быть особо внимательными, предупреждают и синоптики. Если завтра, 23 января, характер погоды особо еще не изменится, - ночью будет до 8-ми мороза, днем 2-4 со знаком минус, возможен и мокрый снег. То уже 25-го, в течение дня температура начнет падать.

Евгения Ляшенко, зав отделом метеопрогнозов харьковского Гидрометцентра:

26-го числа ночью мы ждем уже 15-20, а днем 12-17 градусов мороза. И 27-го мы ждем наиболее холодную погоду, так как это будет еще и ясная ночь, тут еще прилагается и радиационное выхолаживание. Ночью мы ждем 19-24, а днем - 9-14 мороза.

Резкое похолодание связано с антициклоном, который сформировался на Шпицбергене и пройдет над территорией Украины. Правда понижение температуры будет лишь в указанные два дня. Уже 28 января - в субботу столбики термометров пойдут на повышение. А вот начало февраля обещает быть относительно теплым и снежным.