На Харьковщине государству пытаются вернуть землю стоимостью более миллиона

Лозовская местная прокуратура подала в Балаклейский районный суд Харьковской области иск по поводу признания недействительным договор аренды на 36 га земли, которые использовались для сельскохозяйственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Земельный участок был передан местной жительнице в 2011 году, но нормативно-денежная оценка земли не проводилась. А это является нарушением действующего законодательства.

На данный момент по предварительной оценке, стоимость земли – более 1 млн. грн. Однако арендующая землю женщина платила процент от стоимости участка по оценке 20-летней давности. В итоге, в бюджет сельсовета не поступала арендная плата в полной мере.