 

На Харьковщине государству пытаются вернуть землю стоимостью более миллиона

09 февраля 2017 г. 15:38
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Лозовская местная прокуратура подала в Балаклейский районный суд Харьковской области иск по поводу признания недействительным договор аренды на 36 га земли, которые использовались для сельскохозяйственных нужд. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Земельный участок был передан местной жительнице в 2011 году, но нормативно-денежная оценка земли не проводилась. А это является нарушением действующего законодательства.

На данный момент по предварительной оценке,  стоимость земли – более 1 млн. грн. Однако арендующая землю женщина платила процент от стоимости участка по оценке 20-летней давности. В итоге, в бюджет сельсовета не поступала арендная плата в полной мере.

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