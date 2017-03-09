 

На Харьковщине полицейские обнаружили у пассажира авто наркотики

09 марта 2017 г. 10:37
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7 марта во время несения службы на стационарном посту полиции «Кемпинг», полицейские остановили автомобиль «Daewoo-Lanos», под управлением 33-летнего водителя. Об этом сообщает пресс-служба Управления безопасности дорожного движения.

При проверке документов у водителя и проведении поверхностного осмотра транспортного средства, инспекторы заметили, что 32-летний пассажир автомобиля заметно нервничает.

На место происшествия была вызвана СОГ. В ходе проведения личного досмотра пассажира, было обнаружено наркотический препарат «метадон». Гражданин сказал, что этот препарат принадлежит ему, и он хранит его для собственного употребления.

Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 309 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических веществ или их аналогов без цели сбыта» Уголовного кодекса Украины.

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