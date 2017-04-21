 

На Харьковщине пресекли контрабанду сантехники в Россию

21 апреля 2017 г. 13:28
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На Харьковщине задержали 4 граждан Украины, которые пытались незаконно переместить в Россию товары народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

С помощью тепловизора пограничники увидели движение в сторону границы. Высунувшись на перехват на расстоянии 20 метров от линии государственной границы, правоохранители задержали правонарушителей. Как выяснилось, четверо граждан Украины, жители города Волчанск, пытались незаконно перенести в Россию 5 ящиков и 3 сумки сантехнических изделий.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы, предварительная сумма его оценки составляет 50 000 гривен.

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