На Харьковщине пресекли контрабанду сантехники в Россию

На Харьковщине задержали 4 граждан Украины, которые пытались незаконно переместить в Россию товары народного потребления. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

С помощью тепловизора пограничники увидели движение в сторону границы. Высунувшись на перехват на расстоянии 20 метров от линии государственной границы, правоохранители задержали правонарушителей. Как выяснилось, четверо граждан Украины, жители города Волчанск, пытались незаконно перенести в Россию 5 ящиков и 3 сумки сантехнических изделий.

Сейчас товар изъят и передан сотрудникам фискальной службы, предварительная сумма его оценки составляет 50 000 гривен.