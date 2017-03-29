На улице тепло, а батареи еще горячие. Харьковчане говорят о завершении отопительного сезона пораньше, чиновники рассматривают вопрос

О завершении отопительного сезона харьковчане заговорили еще месяц назад, на сайте городского совета даже публиковали соответствующие петиции с требованием отключить тепло пораньше. Основная причина, отмечали люди, огромные суммы в платежках. В конце марта этот вопрос встал уже более остро, говорят горожане, на улице, в основном, теплая весенняя погода, а батареи все еще горячие, соответственно заплатить по квитанциям придется приличную цену.

Иван Тимофеевич:

Чем выше температура, тем меньше тепла нужно, тем меньше угля нужно, газа, а они считают, что у нас 23 градуса минус и сдирают с нас.

Юлия:

Ну все в пределах разумного, я думаю, что пару дней роли не сыграют. А потом уже можно и последнее похолодание пройдет, тогда можно.

Тем временем в обладминистрации сообщают, что вариант закончить отопительный сезона уже в ближайшую неделю действительно рассматривают. В данный момент готовится распоряжение о его завершении и обсуждается этот вопрос с тепловиками.

Сергей Магдисюк, директор департамента ЖКХ и развития инфраструктуры ХОГА:

Есть предпосылки такие, что есть прогноз, что в ближайшие несколько дней будет температура среднесуточная больше 8 градусов. Если этот прогноз подтвердится и по факту окажется так, то мы будем сразу подписывать распоряжение и объявлять о закрытии отопительного сезона, мы не будем ждать 15 числа, 10-го, соблюдем норму Закона.

В целом, отмечают в ХОГА отопительный сезон 2016-2017 прошел стабильно. В области было несколько локальных аварий, однако их устраняли в течение суток, говорят в Департаменте ЖКХ. Самая проблемная ситуация с подачей тепла образовалась в Балаклее, после взрыва боеприпасов на военном арсенале. Однако сейчас теплоснабжение там восстановлено, за исключением зданий с серьезными разрушениями.

Марк Беккер, 1-й зам. председателя ХОГА:

Полностью восстановлено теплоснабжение, даже в Балаклее, полностью. Кроме тех домов, где есть разрушения и где есть отрезания, потому что разрушены внутредомовые системы.

Правда, одна котельная разрушена, сообщают в обладминистрации. Она относилась к воинской части, но питала не только саму часть и склады, но и 16 многоэтажных жилых домов. Сейчас некоторые из них отапливаются за счет автономного газового отопления, остальные греются электроприборами. Но, говорят в ХОГА, уже поданы документы в Кабмин с просьбой выделить деньги на полное восстановление котельной.