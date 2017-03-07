 

Национальная полиция инициирует внеплановое обследование дорог

07 марта 2017 г. 15:10
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По окончании зимнего периода на дорогах Украины образовалась значительные ямы, на некоторых участках проезжая часть практически полностью разрушена. Чтобы привести улично-дорожную сеть в пригодное для движения транспорта состояние, по инициативе Национальной полиции Украины, сейчас начато обследование дорог.

В рамках мероприятий работники милиции совместно с дорожными и коммунальными службами проверят состояние дорог на территориях обслуживания, определят участки улиц и дорог, на которых ямы и другие разрушения угрожают безопасности дорожного движения.

По результатам обследования в местные органам исполнительной власти и владельцам улично-дорожной сети будет направлена информация о реальном состоянии улично-дорожной сети с предложениями по первоочередной ликвидации ямочности на наиболее опасных участках.

Также, для предотвращения дальнейшего разрушения проезжей части улиц и дорог будут пересмотрены маршруты движения транзитного грузового транспорта.

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