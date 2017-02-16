Нарушители на дорогах. Правоохранители устроили проверку Харьковским водителям

Песочинское направление. Здесь, фактически на въезде в город, специалисты госконтроля за безопасностью наземного транспорта ежедневно проводят проверку нескольких десятков грузовиков, фур, рейсовых автобусов и маршруток едущих в Харьков. Сначала грузовик ставят на весы.

Станислав Обций, ст. госинспектор отд. госконтроля за безоп. транспорта

Смотрим, вот левые колеса, вот правые колеса. Это их суммарная сумма. То есть на переднюю ось у нас идет 7300 нагрузка тонн, на тяговую ось у нас идет нагрузка 11 тонн 450 килограмм, допустимая нагрузка у нас по правилам дорожного движения 11 тонн, значит, здесь мы видим перегруз на 450 килограмм на заднюю ось.

С максимально допустимым общим весом, не более 40 тонн, все в норме. Следят за этим по нескольким причинам. Во-первых, при неравномерном распределении груза или превышении нормы транспорт постепенно разрушает автодороги - говорит Станислав Обций, но гораздо опаснее то, что это может спровоцировать серьезную аварию.

Станислав Обций, ст. госинспектор отд. госконтроля за безоп. транспорта

Приводит это все к разрушению дорог. Все эти дороги, которые делает облавтодор, все они разрушаются и появляются ямы, появляются большие овраги на дорогах, к примеру, автомобиль перегружают задняя ось у него там свыше 11 тонн, да. Транспортное средство двигается у него лопается колесо соответственно машину разворачивает. Может выйти на встречную полосу может упасть в кювет правильно.

Ещё одна категория постоянных нарушителей - маршрутчики. Большая часть из них просто не останавливается на требования инспекторов по контролю безопасного движения, если те не работают в связке с полицией. Что, собственно, даже не наказуемо - не предусмотрено законом. А результаты проверки в большинстве случаев оставляют желать лучшего, что собственно сотрудники и доказывают, останавливая первую встречную маршрутку на Харьков. И фиксируют сразу несколько правонарушений: безбилетный расчет, за что предусмотрен штраф в размере 1700 гривен.

Роман Фролов, гл. спец. отд. госконтроля и надзора за безоп. транспорта

В разі ДТП, квиток у пасажира це і є його страховка. В разі здійснення нерегулярних перевезень водії транспортних засобів які здійснюють нерегулярні перевезення вони повинні мати полоси обов’язкового страхування пасажирів від нещасних випадків.

И провоз пассажиров стоя, за что уже полицейскими было составлено постановление об административном правонарушении

Николай Буц, инсп. отд. автотехнической инсп. упр. превентивной деятельности ГУНП в Хар. обл.

Згідно свідоцтва про реєстрацію кількість сидячих місць з місцем водія 19, в даному автобусі перевезення пасажирів понад сидячі місця заборонено. Водій перевозив 2 людини, які не сиділи на сидячих місцях.

Сам же водитель пояснил, что подобрал половину пассажиров по пути, в районе Коротича сломался его коллега, а билеты, которые все таки нашлись, люди не просили.

Станислав Киреев, водитель маршрутки Люботин-Харьков

Стояли бабушки, все остальные. Водитель остановил, попросил довезти до Харькова, всё. Я никогда бы не превышал количество мест, которое установлено. Оно только такое. 18 мест значит по закону - это 18. Так получилось Ну попал значит попал

Отдельная тема - таксисты, и "попутчики" как еще называют в народе любителей подзаработать на гражданах, едущих в попутном направлении. Если перевозчики пытаются соблюдать законы хотя бы частично, то 99% водителей этих служб - нелегалы, говорит Станислав Киреев. Например, у этого мужчины, взявшего двух пассажиров на Южном вокзале авто со всеми атрибутами такси, но нет техосмотра предусмотренного в целях безопасности пассажиров и лицензии на коммерческое использования машины.

Сейчас тогда будем брать пояснения пассажиров, и составлять 164 часть 1. Это что значит? Это занятие предпринимательской деятельностью без госрегистрации, либо без лицензии.

Его проводят в машину для составления акта. Аналогичная история и с владельцем этой Лады.

Денис, таксист

Вы могли бы прокомментировать, почему перевозили пассажиров без соответствующих документов? - По базару походите и узнаете. А вы, в какой стране живете? Вы не знаете, что происходит? Где-то есть документы или что? у многих?

Александр Троневич, ст. госинспектор отд госконтроля и надзора за безоп. транспорта

Два водителя пассажиры не дали пояснения в суде я не смогу доказать, что он оказывал услугу. То есть их не накажут? Их накажут по другой статье за эксплуатацию легкового и автомобиля без наличия лицензии. Только это уже решение принимает Укртранспбезпека, управение Укртрансбезпеки.

За данное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 необлагаемых минимумов - чуть более 500 гривен, если конечно поймают.