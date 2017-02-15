Нечем платить. Несколько сотен предпринимателей вышли на пикет в Харькове

Две сотни человек с плакатами в руках - это предприниматели города и области, пенсионеры и активисты. Николай Иванович пенсионер. Минималки - в тысячу двести на жизнь категорически не хватает, вот и решил податься в предприниматели, торгует на рынке. Правда, с каждым годом, возмущается мужчина, испытывает все большее давление со стороны государства.

Николай, учасник акции

В данный момент вышли из-за чего мы сюда на площадь. Из-за того что ставит государство нас в такие условия непомерные. Во первых налоги надро платить и само собой, второе - аренда помещений 6,5 тысяч надо платить, плюс еще за свет, за газ. Домой приходишь, а домой там свои еще ж платить надо и за тепло и за газ и тоже за свет и за коммунальные. Уже незнаешь за что платить.

Ирина Тиховская преприниматель второй группы - у нее на рынке ларек с кондитеркой. Признается в связи с последними изменениями в законодательстве пришлось уволить двух реализаторов и самой встать за прилавок.

Ирина Тиховская, учасник акции

В связи с тем, что мы убираем своих наемных работников эти наемные работники пойдут в центр занятости станут на очередь. Откуда то же её брать надо правильно. С бюджета будут эту денюшку брать. Сколько людей просто останется безработы. Поборы ж тоже остаются прежними. Милиции дай, там крыше дай, и пока всего раздашь. Государство должно помогать предпринимателям.

При этом, собравшиеся, все как один твердят: зарабатывать, как раньше нет возможности - покупательский спрос упал в несколько раз, ведь у людей тоже нет денег. Аналогичные акции, пока только показательные, в течении дня прошли в 14 украинских городах - поясняет председатель профсоюза предпринимателей Александ ШАрмар.

Александр Шармар, председатель профсоюза предпринимателей г.Харькова

Выросли налоги и сборы. По Харьковской области за 2 месяца, за декабрь и январь, закрылись более 35 тысяч предпринимателей. По нашей стране, по Украине закрылось более 680 тысяч предпринимателей, более 129 тысяч предприятий. Людям негде работать, людям надо выживать в этой ситуации экономического кризиса, который углубляется и углубляется благодаря непрофессиональным действиям наших политиков и в первую очередь Кабинета министров Украины

От лица общественности, говорит Александр Шармар, составили и передали обращение губернатору Юлии Светличной. В подготовленном предпринимателями документе 6 пунктов-предложений. На первом месте пересмотрение тарифов ЖКХ. Вторым пунктом значится требование приостановить действие Закона№1774, в части изменений к Законам "Об оплате труда", "О сборе и учете диного взноса на общеобязаителное социальное страхование", а также отменить установленный госбюджетом на 2017 уровень минимальной заробатной платы. Если чиновники не прислушаются к предупреждению в середине марта предприниматели грозятся провести по всей стране массовые акции.