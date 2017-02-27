 

Одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен

27 февраля 2017 г. 14:56
Источник: Сегодня
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Одесская прокуратура № 2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одесской области, которая подозревается в организации незаконного изготовления контрафактной продукции (ч. 2 ст. 229 УК Украины).

В ходе расследования было установлено, что в течение 2014-2016 годов подозреваемая организовала деятельность цеха по изготовлению контрафактного спортивной одежды, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным экспертизы в сфере интеллектуальной собственности компании "НАЙК Инновейтив К.В." нанесен ущерб на сумму более 230 тысяч гривен.

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