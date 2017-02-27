Одесситка нанесла ущерб компании Nike в четверть миллиона гривен

Одесская прокуратура № 2 (Малиновский район) направила в суд обвинительный акт в отношении жительницы Одесской области, которая подозревается в организации незаконного изготовления контрафактной продукции (ч. 2 ст. 229 УК Украины).

В ходе расследования было установлено, что в течение 2014-2016 годов подозреваемая организовала деятельность цеха по изготовлению контрафактного спортивной одежды, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным экспертизы в сфере интеллектуальной собственности компании "НАЙК Инновейтив К.В." нанесен ущерб на сумму более 230 тысяч гривен.