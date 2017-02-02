Огромные платежки и холод в квартирах: как харьковчане подвал отапливают

Александр Сысоев живет в доме по улице Славянской. В его квартире с начала отопительного сезона температура практически не поднимается выше девятнадцати градусов. Но несмотря на это в январе ему пришла квитанция на оплату тепла в размере пяти тысяч гривен. Александр исследовал все коммуникации и пришел к выводу, что причиной холода в квартире и больших платежек является подвал с установленным в нем счетчиком.

Александр Сысоев, житель дома

Счетчик считает температуру подачи, а не температуру использованного тепла, то есть теплоносителя. То есть в дом входит 81.6, а поднимается на технический этаж 63.4, вот на данный момент. Замеряли, вот пирометр, вот этим прибором

Александр добавляет, что подвал уже многие годы затапливается водой, которая зимой превращается в лед, ведь температура в нем такая же, как и на улице. Как результат, вместо попадания тепла в квартиры, его часть просто выветривается в ледяном подвале. В квартире Дарьи температура воздуха вообще редко поднимается выше пятнадцати градусов, и она спасается от холода, как только может.

Дарья Мельник, жительница квартиры

Нужно на себя все одевать, три свитера и все равно холодно, все включать, все батареи, и это особенно не поднимает температуру, потому что ну они такой температуры как мое тело, они ничего не греют в принципе

Недовольные жильцы говорят, что с просьбой устранить причину затопления и обеспечить поступления тепла в квартиры, обращались и в ЖЭК и в ХТС, но особого результата это не дало. Только однажды приходили несколько коммунальщиков, которым замерзающие люди показали подвал и передали коллективное письмо с просьбой пересчитать квитанции. В ЖЭКе говорят, что о проблеме знают и пытаются решить, но пока не могут точно определить причину затопления, даже несмотря на обильно текущие трубы.

Борис Кондратюк, начальник ЖЭКа №27

Откуда там идет вода, возможно скажем так уровень наших рек харьковских, уровень тот грунтовых вод, возможно. Но там при застройке дома была оборудована система водоотведения поступающих вод, при застройке дома. Она сейчас не работает

А вот в ХТС говорят, что от жильцов дома по Славянской 10 жалоб не поступало. Но они могут сделать перерасчет, если температура в квартире не достигает восемнадцати градусов. В таком случае за каждый недостающий градус коммунальщики будут делать скидку, а если температура будет ниже двенадцати градусов, то платить за отопление вовсе не придется.