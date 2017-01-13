Оставить за решеткой или отпустить домой. Суд определился с мерой пресечения для подозреваемых во взятке

Юриста Павла Жарова доставляют в зал заседаний под конвоем. После предъявления ему подозрения он был задержан. Теперь судья должен решить будет ли Жаров находиться за решеткой во время проведения следствия. С самого начала представитель прокуратуры просит о проведении закрытого заседания.

Щоб не відбулося розголошення даних, оскільки ще - таємниця слідства і ще певний комплекс слідчих дій проводиться з метою не зриву їх проведення.

Руководителя одной из юридических фирм Харькова правоохранители задержали во время передачи третьего транша суммы, которую по данным прокуратуры вымогали у предпринимателя чиновник юридического департамента горсовета и заместитель начальника районной исполнительной службы. Речь идет о сумме в 30 тысяч гривен. Их эти должностные лица предлагали оплатить за возможность и дальше снимать помещение, договор аренды на которое был разорван по ходатайству прокуратуры еще в 2013-м году. Павел Жаров, по словам представителей прокуратуры, являлся посредником в этой схеме. Правда сам подозреваемый предъявленные подозрения называет провокацией и утверждает - с другими фигурантами дела даже не знаком.

Павел Жаров, подозреваемый:

Данных лиц я не видел ни разу, я с ними не знаком и более того, считаю какие-то попытки доказать обратное - это всего лишь потуги просто, чтобы не потерять лиц со стороны органов, которые собирали.

Высказывать свою позицию Павел Жаров хочет, не скрываясь от камер. Потому настаивает на проведении открытого заседания. Но судья после обсуждения принимает решение удалить из зала всех, кроме участников процесса. Уже за закрытыми дверями прокуратура потребовала оставить подозреваемого под стражей, ссылаясь, прежде всего, на тяжесть преступления, в котором подозревают Жарова. В свою очередь защита пыталась указать на несостоятельность рисков, указанных прокуратурой.

Галина Коломийцева, прокурор харьковской местной прокуратуры №4

З урахуванням те, що вказане кримінальне правопорушення є корупційним злочином, і в разі визнання особи винуватою неможливо застосування вимог статті 75-ї Кримінального кодексу України - звільнення обвинувачуваного від відбування покарання. Також з даними про особу підозрюваного, відсутність стійких соціальних зв’язків з місцем мешкання.

Николай Никонов, адвокат П. Жарова:

Мы обращали внимание на то, что с ноября 2016-го года у прокуроров была полная возможность изъять все доказательства, приобщить их к делу. И в случае, если прокурор говорит, что такая опасность есть, наверное, нужно было хотя бы назвать либо свидетелей, на которых мы можем повлиять, либо вещественный доказательства, которые еще надо изъять. Прокурор на эти вопросы ответить не смог.

Заслушав обе стороны, судья отказал в ходатайстве прокуратуре и принял решение освободить подозреваемого из-под стражи под личные обязательства. Учитывая, что правонарушение связано с коррупцией, прокуратура заняла принципиальную позицию и планирует подавать апелляцию. Оспаривать решение суда прокуратура планирует и в отношении чиновника мэрии и госисполнителя. Одного служители Фемиды отправили под домашний арест, второго отпустили под личные обязательства.