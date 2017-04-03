Отопительный сезон в Харькове завершен. 3 апреля начнут отключать и жилые дома, и объекты социальной сферы

Отопительный сезон 2016-2017 в Харькове окончен - распоряжение мэра уже опубликовано на сайте городского совета. Так, с 3 апреля в городе начнут отключат тепло и в жилых домах, и в объектах социальной сферы.

Припинити у місті Харкові опалювальний сезон у житлових будинках та приміщеннях, які обладнення індивідульними опалювальними приладами, а також у лікарнях, закладах освіти та інших закладах побутового та соціально культурного призначення з 3 квітня.

Правда столь раннее завершение отопительного сезона стало не единственной его запомнившейся особенностью. Так, еще в феврале харьковчане наблюдали за спором между "ХТС" и "Нефтегазом". Тепловики даже говорили об отключении услуги и на своем сайте разместили соответствующее сообщение. Задолженность перед НАК "Нефтегаз Украина", подчеркивали на предприятии, накопилась из-за проблем с проплатами из госбюджета, которые касались компенсации по льготам и субсидий. Как сообщают в пресс-службе "ХТС" после переговоров, ситуацию с "Нефтегазом" удалось урегулировать мирным путем, поэтому в течение всего сезона глобальных перебоев с подачей тепла не было. А вот главной и самой неприятной темой обсуждения среди харьковчан стали, прежде всего, повышение тарифов и соответственно космические цифры в платежках. Суммы в квитанциях выросли почти в два раза и шокировали украинцев. Жителям двух или трех-комнатных квартир ежемесячно приходили счета размером в 1200-3000 гривен, а то и выше, в зависимости от площади. Поэтому люди стали массово обращаться за субсидией, чтобы сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Именно из-за увеличения цен на тепло и горячую воду оплата "коммуналки" стала основной статьей затрат в большинстве харьковских семей.

Оксана Ковтун, страховой агент:

Обходилось очень дорого, довольны были не всегда. В свою зарплату мы не помещаемся с такими цифрами.

Петр Гавриленко, пенсионер:

У нас было так холодно, что сейчас просто нормально - А сколько было? - 16 градусов, вызывали комиссии эти, ничего не помогает, непонятно за что мы платим.

Наталья Буленко, член Красного Креста:

Ну я допустим в этом сезоне довольна качеством услуг, нормально у нас было, и обходилось оно мне порядка восьмисот с чем-то гривен, девятьсот гривен, двухкомнатная, но с расчетом на то, что у нас на доме стоит счетчик, видимо это сыграло роль. Потому что допустим моя бабушка в однокомнатной квартире меньше площадью, у нее обходилось это так же, потому что счетчика нет.

В Харькове отопительный сезон заканчивают досрочно уже второй год подряд, в прошлом он завершился 5 апреля, до этого батареи отключали обычно только с 15.