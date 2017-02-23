 

Оттепель в Харькове. Горожане опасаются подтоплений из-за тающего снега, коммунальщики уверяют - к весенним паводкам готовы

23 февраля 2017 г. 17:37
Автор: Лариса Говина
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В переулке Ивановском, который находится прямо возле реки Лопань каждый год лежат гигантские сугробы. Сюда снег в больших количествах регулярно привозят ленивые водители, не доезжая до мусорных полигонов. А потому и каждая весенняя оттепель для людей, которые живут в частных домах или работают рядом - настоящее испытание, тающий снег подтапливает погреба и подвалы, на дорогах -  огромные лужи.

Дмитрий:

Так понимаете, здесь в домах в погребах вода стоит. То есть как этот самый, здесь вода в погребах стоит. А не чистят здесь вообще. Было такое, что машине проехать было фактически невозможно.

В харьковской мэрии признают, именно районы неподалеку от рек и частный сектор - самые "больные" точки для коммунальщиков. Однако в горсовете обещают - в этом году учтут недочеты в работе, которые были заметны в прошлые годы и серьезных подтоплений из-за тающего снега не допустят. Коммунальщики в свою очередь, отчитываются, к весенним паводкам готовы.

Александр Докучаев, директор  КП «КВЛК»:

Выполнен текущий ремонт механического, электрического и подъемного оборудования плотин, выполнено обследование состояний шиберных камер, ливневых стоков. шиберные камеры, которые не имеют затворов, в случае необходимости будут закрываться заготовленными деревянными щитами. Подготовлено отсосное оборудование, определены места возможных подтоплений, где нет ливневой канализации. В случае необходимости в данных местах будет выполняться откачка воды.

Проверить готовность коммунальщиков и посмотреть насколько эффективно они будут работать, чтобы город не "поплыл" из-за тающего снега, харьковчане смогут уже на этих выходных. Синоптики обещают днем в городе плюсовую температуру около +4 +7 и в ближайшие дни, и в течение всей следующей недели. Кроме того, по прогнозам метеорологов, в субботу в Харькове  возможны обильные осадки в виде мокрого снега.

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