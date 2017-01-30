Перерасчет и повышение минимальной пенсии. Что обещают в правительстве пенсионерам в 2017-м году?

Украинские пенсии, согласно международным исследованиям, на данный момент являются одними из самых низких в Европе, по средним показателям с нами идет почти наравне только Молдова, которая в течение нескольких лет занимала последнее место и по пенсионным выплатам, и по зарплатам. Сейчас минимальная пенсия составляет 1247 гривен. Однако по словам пожилых людей, этой суммы едва ли хватит на продукты, не говоря уже о лекарствах и космических ценах на коммунальные услуги.

Людмила, пенсионерка:

Ой это даже смешно сказать, что хватает, получаю очень мало по нынешним ремням - 1747 гривен, можно прожить на них?

Валентина, пенсионерка:

Конечно, не хватает. 1269 я получаю, ну я еще работаю. Ну рабочего стажа уже 40 лет, ну если бы хотя бы 2500 - 3000 было бы как-то. Если б один. А так мы с мужем 3 получаем, нам не хватает.

В правительстве тем временем называют несколько причин для столь низких пенсий - это и маленькие официальные зарплаты и высокий уровень теневых выплат, и демографическая ситуация. Дефицит Пенсионного Фонда достиг 145 миллиардов гривен. В Кабинете Министров расчитывают немного уменьшить эту цифру за счет повышения минимальной зарплаты в два раза и, соответственно, увеличения единого социального взноса, который перечисляют бюджетные организации и частные фирмы. Однако подчеркивают, что пенсионная система нуждается в кардинальных изменениях и планируют в этом году перевести ее на новый уровень - накопительный, при котором украинцы смогут "собирать на старость" с помощью того, что помимо определенной гарантированной суммы от государства, деньги с каждой зарплаты сотрудника будут накапливаться на специальном счете, которым он сможет воспользоваться после выхода на заслуженный отдых. Правда, пока эта система в Украине не действует - хотя в правительстве пенсионерам обещают до конца года увеличить минимальные выплаты. В проекте бюджета на 2017 год предусмотрена индексация пенсий приблизительно на 10 процентов, а это плюс около сотни гривен. Кроме того, в минсоцполитики также анонсировали, что пенсионеров, которые имеют за плечами огромный стаж работы и уже давно ушли на заслуженный отдых в этом году ждет перерасчет.

Татьяна Пипченко, зам. нач. ГУ Пенсионного Фонда в Хар. обл.:

Есть несколько предложений и законопроектов провести оптимизацию заработной платы для того, чтобы поднять уровень пенсионного обеспечения для тех людей, которые вышли на пенсию давно, повысить пенсионное обеспечение, имеют большой стаж и например, которые имели пенсию 200 рублей по тем временам, это была большая заработная плата.

А вот тем, кто получает так называемую социальную пенсию в размере 949 гривен, которая назначает людям не накопившим даже минимальный стаж работы, повышения ждать не стоит, говорят в Пенсионном Фонде. В целом в Украине насчитывают около 12 с половиной миллионов пенсионеров, в Харьковской области это количество составляет больше 800 тысяч человек.