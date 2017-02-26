 

Под Эйфелевой башней прошла акция "Крым - это Украина"

26 февраля 2017 г. 15:05
Источник: Укринформ
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В день сопротивления Крыма российской оккупации активисты из общественной организации "Сеть народной дипломатии Global Ukraine" провели под Эйфелевой башней в Париже акцию "Крым - это Украина".

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джепарова.

"День сопротивления Крыма российской оккупации 26 февраля. Партнеры МИП - сеть народных дипломатов Украины GlobalUkraine - в Париже вышли под Эйфелеву башню в поддержку акции "Крым - это Украина", - отметила она.

Активисты, держа в руках флаг Украины, выкрикивали: "Крым - это Украина" и "Героям слава!".

Видео: 

Крим це Україна - Париж

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