Подготовка к ВНО - 2017. В Харьковской области тесты напишут больше 15 тысяч человек

11-классница Катя серьезно готовится к сдаче внешнего независимого оценивания с начала учебного года. Планирует подавать документы сразу в несколько харьковских ВУЗов на специальности, связанные с компьютерными науками. Тестирование будет писать по трем предметам, основной упор делает на математику.

Екатерина, ученица 11-го класса:

Самые сложные задания – это последние, там где параметры, всякие сложные штуки. Но на самом деле, мне кажется, самое главное в сдаче ЗНО – держать себя в руках, чтобы психологическое состояние не повлияло на твои знания, на твою подготовку.

Катя каждую неделю бесплатно занимается на подкурсах, которые проводят волонтеры «Станции Харьков». В этом году они готовят к прохождению ВНО полтора десятка школьников - это дети, семьи которых столкнулись с тяжелыми жизненными обстоятельствами, переселенцы, и дети бойцов АТО. Со школьниками занимаются профессиональные преподаватели, проходят занятия два раза в неделю – в понедельник математика, в субботу – английский язык.

Ирина Колоскова, преподаватель-волонтер:

Я пытаюсь показать насколько это интересно, заинтересовать, убрать страх перед сдачей экзаменов, на самом деле математика очень легкий предмет, большинство думают не так. На наших занятиях мы пытаемся решить не только самое простое, но и более углубленное.

В этом году ВНО для детей-переселенцев, живущих в Харькове, не будут проводить дополнительную сессию, они напишут тестирование вместе с другими харьковскими школьниками.

Александр Сидоренко, дир. Хар. рег. Центра оценивания качества образования:

Ситуація з првоеденням ЗНО вже врегульована таким чином, що сьогодні ті діти, і ті батьки, які мають статус переселенців, які переїхали і живуть в Харківській області, ми вже їх розглядаємо як харків’ян , вони вже не переселенц, вони тут живуть, вони закінчують харківські школи і вже будуть йти як жителі Харківської області.

Проведение внешнего независимого оценивания начнется обязательным тестом по украинскому языку и литературе 23 мая. Затем на очереди – испанский, немецкий и французский язык. В этом году, в отличие от прошлых лет, эти три предмета выпускники будут писать в один день. Еще одна важная особенность ВНО-2017 – результаты тестирования одинадцатиклассникам защитают вместо итоговой аттестации.

Александр Сидоренко, дир. Хар. рег. Центра оценивания качества образования:

У цьому році вперше у 11-класників у школах не буде випускних экзаменів не будуть складати у школі ДПА. А ДПА зарахується під час проходження ЗНО – це є найсуттєвішою особливістю.

В этом году для прохождения ВНО зарегистрировались больше 15 тысяч человек. В области будут работать 64 пункта тестирования, 44 в самом Харькове, еще 20 – в Балаклее, Краснограде, Лозовой, Купянске и Чугуеве. Контролировать процесс будет 3 с половиной тысячи преподавателей, все они заранее прошли специальный инструктаж.

Елена Байназарова, зам. нач. упр. образования Деп. науки и образования ХОГА:

На сьогоднішный день у нас є 6 округів і найбільш масові тестування, тестування з української мови та літератури, з математики 31 травня та з історії Украиїни 2 червня пройдуть у всіх 6 округах. Всі інші тестування будуть проходити тільки у місті Харкові.



Основная сессия ВНО-2017 завершится 16 июня тестом по химии. Дополнительную сессию проведут в июле – во время нее тестирование будут писать те, кто по уважительной причине не смог приехать на основную.